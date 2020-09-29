РИАМО - 29 сен. Директор по развитию туристической фирмы «Вокруг света» Александр Гагарин рассказал, куда ездили в Подмосковье до пандемии иностранные туристы и, что им нравилось больше всего, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Гагарин составил топ-5 мест, пользующихся популярностью у иностранцев. На первом месте в этом списке находится Троице-Сергиева Лавра, где туристы могут посетить обзорную экскурсию, золотошвейную мастерскую, а также дом ремесел. Коломенский кремль является вторым по популярности местом в Московской области среди иностранных туристов.

«У кремля довольно большая территория, где сохранился не только действующий монастырь, церкви, но даже школа и жилые дома. Для удобства туристов здесь есть парковка, кафе и сувенирные лавочки. Полностью окунуться в атмосферу уездного городка вы сможете, прокатившись на повозке, запряженной лошадьми, и услышать от кучера занимательные факты и легенды города», – говорится в сообщении.

На третьем месте по популярности у иностранных туристов в Подмосковье находится Новоиерусалимский мужской монастырь и музейно-выставочный комплекс. Путешественники могут ознакомиться с шедеврами русского зодчества, узнать много нового о русской культуре, истории, вере, о реформах патриарха Никона.

Также популярен Звездный городок, где в 1960 году создали первый центр подготовки космонавтов, вокруг которого впоследствии вырос поселок. На территории центра есть уникальный тренажер — центрифуга ЦФ-18. Он позволяет проверить готовность организма переносить космические перегрузки.

Замыкает топ-5 наиболее популярных для иностранцев объектов Центральный музей Военно-воздушных сил РФ в поселке Монино Щелковского района. В музее можно увидеть более 180 единиц летательной техники. В экспозиции есть личные вещи знаменитых летчиков, и более 2,5 тысячи образцов вооружения. Ежегодно музей посещает более 250 тысяч человек.

Познакомиться с туристическими жемчужинами Подмосковья можно в подкасте «Путь-дорога», который запустило Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО). Ведущие расскажут слушателям не только о достопримечательностях региона, но и о местах для активного отдыха с семьей и друзьями. Слушать новые выпуски подкаста можно в любом удобном приложении, соцсети «ВКонтакте», а также на сайте «Путь-дорога».

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