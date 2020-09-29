РИАМО - 29 сен. В Московской области с начала текущего года начали работать 42 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.
Во вторник по всей России состоялся торжественный марафон открытий центров «Точка роста». В Подмосковье центральной площадкой стала Старогородковская школа в Одинцовском городском округе.
Она добавила, что открытие центров предоставляет школьникам Подмосковья уникальную возможность получить все необходимые знания в комфортных и современных условиях.
Открытие центров «Точка роста» проходит в рамках национального проекта «Образование».
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