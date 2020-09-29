РИАМО - 29 сен. В Московской области с начала текущего года начали работать 42 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

Во вторник по всей России состоялся торжественный марафон открытий центров «Точка роста». В Подмосковье центральной площадкой стала Старогородковская школа в Одинцовском городском округе.

«В 2019 году в Подмосковье успешно открылось 77 центров, в которых уже прошли обучение более 32 тысяч школьников, а в этом заработали еще 42. Теперь у ребят из сельской местности еще больше возможностей обучаться на современном оборудовании, в том числе с использованием шлемов виртуальной реальности, 3D-принтеров и квадрокоптеров», - сказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

Она добавила, что открытие центров предоставляет школьникам Подмосковья уникальную возможность получить все необходимые знания в комфортных и современных условиях.

Открытие центров «Точка роста» проходит в рамках национального проекта «Образование».