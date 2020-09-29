РИАМО - 29 сен. Неизвестный сообщил о минировании столичного торгового центра «Авиапарк», информация оказалась ложной, сообщает ТАСС.

Во вторник аноним сообщил, что в торговом центре заложено взрывное устройство. В «Авиапарк» сразу выехали специалисты, там работали правоохранители и сотрудники оперативных служб.

«В настоящий момент проверка завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества не обнаружены», - сказал источник агентства в экстренных службах.

Эвакуацию посетителей и сотрудников ТЦ не проводили.