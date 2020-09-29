РИАМО - 29 сен. Управление Роспотребнадзора по столице выявило нарушения мер по профилактике коронавирусной инфекции в двух театрах Москвы, во время спектаклей около 40% зрителей были без масок, сообщается на сайте ведомства.

Также у учреждений культуры отсутствовали подтверждающие документы о проведении дезинфекции.

«Так, при мониторинговом обследовании дома культуры имени Зуева и театра «Сатирикон» установлено, что разметка для соблюдения социальной дистанции в помещениях учреждений не нанесена, документы, подтверждающие проведение дезинфекции после спектаклей, не представлены, антисептики для посетителей в туалетных комнатах отсутствуют», - говорится в сообщении.

Также в ведомстве установили, что оповещение зрителей о необходимости соблюдения мер по предотвращению распространения Covid-19 не проводили.

В итоге Роспотребнадзор возбудил административные дела, виновные лица будут привлечены к административной ответственности.

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Текстовая трансляция

29 СЕНТЯБРЯ

- Москвичам старше 65 лет рекомендовали соблюдать самоизоляцию до 28 октября. Пожилым горожанам и жителям с хроническими заболеваниями рекомендуется оставаться дома или на даче.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Московских строителей массово проверят на соблюдения правил профилактики Covid‑19. Всем работникам должны выдавать средства защиты, а также измерять температуру перед сменой.

- Культурным учреждениям Москвы рекомендовали увеличить число клининговых компаний. Кроме того, на всех объектах должен быть обеспечен запас средств защиты и антисептиков.

- Работодателям рекомендовали не проводить корпоративы из‑за пандемии. Речь идет о любых массовых мероприятиях.

- Депутаты Госдумы частично перешли на удаленную работу. На текущий момент 60 депутатов уже переболели коронавирусной инфекцией.

- Роспотребнадзор назвал эпидситуацию в школах Подмосковья некритической. Всех школьников региона пока не планируют переводить на дистанционное обучение

- За сутки в России зарегистрировали 8 232 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 209 больных. В Москве - 2 300.

- В Подмосковье начали разворачивать дополнительные койки для Covid‑пациентов.

- Школы Подмосковья пока не планируют переводить на дистанционное обучение.Ситуацию по коронавирусу в регионе анализируют.

- Москвичам старше 65 лет продолжат доставлять лекарства на дом. Также гражданам могут доставлять медицинские изделия на тех же условиях.

- В Москве по рекомендации санитарных врачей принято решение увеличить продолжительность осенних каникул у школьников до двух недель. Они одновременно пройдут во всех столичных школах с 5 по 18 октября.

- В столице скончались 23 пациента с подтвержденными коронавирусной инфекцией и пневмонией. За весь период эпидемии в городе жертвами инфекции стали 5 203 человек.