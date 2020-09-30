РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 сен. Холодное водоснабжение ряда домов в подмосковном Красногорске временно прекратят в среду, говорится в сообщении УК «ДЭЗ».

«АО «Водоканал» сообщает, что в среду с 9:00 до 16:00 будет остановлена станция третьего подъема «Оптический» для проведения аварийно-восстановительных работ на трубопроводе», - говорится в сообщении.

В результате без холодного водоснабжения останется дом №16 на Оптическом проезде и дома №№3/1, 5/1, 7/1 в Оптическом переулке.

«Автоцистерна с питьевой водой будет находиться в районе домов №№3/1, 5/1, 7/1 в Оптическом переулке», - заключается в сообщении.