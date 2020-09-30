РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 сен. В подмосковном Подольске в среду состоится творческая встреча «Песни Подмосковных деревень» с музыкантами, собирателями и исследователями культурно-этнографического наследия Подольской земли, сообщается в группе «ИСТОКИ» в соцсети «ВКонтакте».

«В ДК «Октябрь» в среду в 19:30 состоится творческая встреча «Песни Подмосковных деревень» с музыкантами, собирателями и исследователями культурно-этнографического наследия Подольской земли. В гости на творческий проект «Дорога к истокам» пригласили жительницу деревни Акулово округа, талантливую исполнительницу народных песен, романсов, частушек и страданий, носительницу певческой традиции подольских деревень», - говорится в сообщении.

Во встрече примет участие фольклорно-этнографический ансамбль «Истоки» и его солисты. Программу ведет заслуженный работник культуры Московской области, председатель Московского областного отделения общероссийской общественной организации «Российский фольклорный союз», руководитель фольклорно-этнографического ансамбля «Истоки» Елена Бессонова.