РИАМО - 29 сен. Российские школьники, которые представят проекты на всероссийский конкурс «Транспорт будущего», получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в Российский университет транспорта, говорится в сообщении пресс-службы вуза.

VI Всероссийский конкурс молодежных и исследовательских работ «Транспорт будущего» стартует в сентябре. Сбор заявок для участия продлится до 25 октября. Московский этап пройдет 16 ноября на базе гимназии Российского университета транспорта.

«Конкурс пройдет по нескольким тематическим направлениям. Учащиеся 5-11 классов могут представить на конкурс действующие модели, макеты, компьютерные программы и письменные проекты с презентациями», — говорится в сообщении.

По мнению ректора Российского университета транспорта Александра Климова, данное мероприятие является одним из реальных примеров сетевого взаимодействия транспортных вузов.

«Юные исследователи со всех регионов страны имеют возможность представить свои проекты», — отметил Климов.

Призеры и победители регионального этапа конкурса получат в течение четырех лет баллы за индивидуальные достижения (семь баллов за 1-е место, пять баллов — за 2-е место, три балла — за 3-е место) при поступлении в Российский университет транспорта.

Ребята также получат право участия в финале, который состоится в мае 2021 года. Победители финала получат дополнительные баллы при поступлении в Российский университет транспорта: 10 баллов — за 1-е место, семь баллов — за 2-е место, пять баллов — за 3-е место, а также дипломы и подарки.