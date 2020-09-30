РИАМО (МЫТИЩИ) – 30 авг. В городском округе Мытищи со среды по 1 октября пройдет акция по приему утильной электроники «Школа утилизации», сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации муниципалитета.

В Подмосковье проводится программа «Школа утилизации». На бесплатную утилизацию принимается компьютерное, электронное, электрическое, оптическое оборудование, утратившее потребительские свойства: компьютерная и офисная техника, бытовая техника (включая холодильники и кондиционеры), электроинструмент, станки, научная и медицинская техника, телефоны и персональные гаджеты, запчасти и аксессуары, за исключением оборудования, помеченного значком «радиация».

«В Мытищах «Школа утилизации» пройдет с 30 сентября по 1 октября. Более подробную информацию можно получить на сайте и у координатора программы Елены Андреевны Камбуловой, телефон: 8(495)961-71-41, электронный адрес: kambulova@ekocom.ru», – говорится в сообщении.

На бесплатную утилизацию отработавшего оборудования имеют право органы государственной и муниципальной власти, бюджетные учреждения, в том числе социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры, спорта. Для медицинских учреждений утилизация медицинского оборудования осуществляется безвозмездно за исключением аппаратов, содержащих источники ионизирующего излучения (осуществляется на платной основе на льготных условиях).

«Также на утилизацию безвозмездно принимаются картриджи в объеме, не превышающем 10% объема сдаваемого утильного электронного и электрического оборудования. Утилизация осуществляется в строгом соответствии с нормами природоохранного законодательства с выдачей полного комплекта документов», – добавляется в сообщении.

В качестве меры поддержки бизнеса в условиях выхода из ограничительных мероприятий, связанных с коронавирусной инфекцией, с июля 2020 года в программе могут принять участие коммерческие организации. Стоимость утилизации отходов электронного и электрического оборудования для коммерческих организаций составит 1 копейку за 1 кубометр.