РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 сен. В ряде нежилых зданий и на артезианских скважинах подмосковного Подольска временно отключат электроэнергию в среду из-за плановых работ по техобслуживанию, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Подольское производственное отделение АО «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии. На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей», - говорится в сообщении.

В среду с 9:00 до 16:00 электричество планируют отключить в Подольске в нежилых зданиях на улицах Кирова, Клемента Готвальда.