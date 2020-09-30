РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 сен. Экспозиция по проекту изменений в правила благоустройства округа откроется в Подольске в среду, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«На общественные обсуждения вынесен проект внесения изменений в правила благоустройства территории городского округа Подольск. Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции по адресу: улица Кирова, дом 4, кабинет 239. Экспозиция открыта с 30 сентября по 1 ноября с понедельник по четверг с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 (кроме выходных и праздничных дней)», - говорится в сообщении.

Уже 16 октября в 15:00 на выставке запланированы консультации по теме общественных обсуждений. Также информационные материалы по проекту размещены на официальном сайте администрации округа в разделе «Документы», подраздел «Публичные слушания», на сайте комитета по строительству и архитектуре. Узнать подробности можно по телефону: 8(496) 757-46-95.