РИАМО - 29 сен. Специалисты комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости за 9 месяцев этого года рассмотрели более 650 заявлений, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Заявления от жителей Подмосковья касались 5,7 тысячи объектов недвижимости. Положительные решения получили около 40% из них.

«Наибольшее количество заявлений поступили от правообладателей земельных участков торгового назначения и садоводства, а наибольшее количество положительных решений приняты по участкам для торговли», – рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По ее словам, главной причиной отрицательных решений комиссии являются ошибки в отчетах о рыночной стоимости. В случае ошибок заявителям направляются замечания для последующего их исправления, чтобы у заявителя была возможность защитить свои интересы при повторной подаче документов. Но рекомендуется сразу учесть все требования федеральных стандартов оценки.

Жителям Подмосковья, которые хотят оспорить кадастровую стоимость своей недвижимости, можно предоставить электронную версию отчета, оформленную в соответствии с требованиями.