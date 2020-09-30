РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 сен. В поселке Фряново городского округа Щелково в среду пройдет День донора, во время которого все желающие смогут поддержать донорское движение, сдав кровь, сообщается на сайте Общероссийской общественной организации «Российский красный крест».

«Сдача крови крайне важна, тем более в условиях коронавируса, кровь для переливания требуется всегда. Во время пандемии были прекращены выезды на предприятия, где проходил забор крови у добровольцев-доноров, кроме этого сократилось число доноров приходящих на станцию переливания крови. Поэтому врачи призывают всех неравнодушных принять участие в донорском движении», - сказала председатель щелковского местного отделения «Российского Красного креста» Елена Ткаченко.

Забор крови будет проходить с 8:30 до 12:00 по адресу: поселок Фряново, площадь Ленина, дом 8. Перед сдачей крови не рекомендуется употреблять алкоголь, острую, жирную, соленую пищу. Стать донором может гражданин РФ, достигший 18 лет, желающим необходимо при себе иметь паспорт.

Также сдать кровь можно с понедельника по пятницу с 8:00 до 14:00, в субботу - с 8:00 до 13:00 по адресу: город Щелково, улица Новая Фабрика, дом 8. Контактные телефоны: 8(496)561-38-91, 8(496)043-03-65, 8(926)944-65-87.