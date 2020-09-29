РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 сен. Представители Общественного совета при МУ МВД России «Люберецкое» не выявили нарушений в работе изолятора временного содержания, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Основная цель мероприятия - проверка условий содержания находящихся в изоляторе граждан и соблюдения их прав. В ходе проверки общественники ознакомились с режимом и условиями содержания в ИВС, уделили внимание вопросам обеспечения безопасности задержанных, организации питания, ежедневных прогулок.

«Представители Общественного совета при МУ МВД России «Люберецкое» в рамках акции «Гражданский мониторинг» посетили изолятор временного содержания и специальный приемник МУ МВД. Правозащитники отметили чистоту и порядок в камерах, в ИВС и спецприемнике. По результатам проверки правозащитники оценили работу сотрудников положительно», - говорится в сообщении.

Члены Общественного совета пообщались с гражданами, содержащимися в спецприемнике, жалоб на условия содержания или неправомерные действия сотрудников полиции не поступило.