РИАМО - 29 сен. В городском округе Химки сдаются в аренду земельные участки, расположенные в микрорайонах Подрезково и Новогорск, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Заявки на участие в аукционах на право заключения договора аренды земельного участка принимаются на электронной торговой площадке РТС-тендер (www.rts-tender.ru). Аукционы пройдут в середине октября 2020 года.

«Оба земельных участка покрыты древесной, кустарниковой и травянистой растительностью, а также полностью свободны от зданий строений и сооружений», - говорится в сообщении.

Первый аукцион сдают на семь лет. Площадь участка свыше 17,2 тысячи «квадратов». Он расположен в микрорайоне Подрезково на пересечении Ленинградского и Международного шоссе.

Вид разрешенного использования данного участка - рынки. Стартовая величина годовой арендной платы за пользование земельным участком составляет 6,6 миллиона рублей. Номер процедуры на электронной площадке 41009.

Второй участок сдают на 2 года 8 месяцев. Его площадь – более 1,1 тысячи квадратных метров. Он расположен в микрорайоне Новогорск.

Вид разрешенного использования: объекты придорожного сервиса. Стартовая величина годовой арендной платы за пользование земельным участком составляет 1,7 миллиона рублей. Номер процедуры на электронной площадке 41440.

С более подробной информацией о земельных участках и объектах недвижимости, выставленных на торги в Московской области, можно ознакомиться на Едином портале торгов Московской области «torgi.mosreg.ru».​