РИАМО - 29 сен. В деревне Аносино на территории городского округа Истра в Подмосковье сдается в аренду на 9 лет земельный участок под природно-познавательный туризм, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Общая площадь территории составляет более 32 тысяч квадратных метров.

«Стартовая величина годовой арендной платы за пользование земельным участком составляет 46 тысяч рублей», - уточняется в сообщении.

Земельный участок находится примерно в трех километрах от Новорижского шоссе и в 25 километрах от МКАД. На территории участка нет зданий и сооружений. Объект не огорожен.

На участке предполагается размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек.

Аукцион состоится 6 ноября 2020 года.