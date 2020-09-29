РИАМО - 29 сен. В деревне Аносино на территории городского округа Истра в Подмосковье сдается в аренду на 9 лет земельный участок под природно-познавательный туризм, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.
Общая площадь территории составляет более 32 тысяч квадратных метров.
«Стартовая величина годовой арендной платы за пользование земельным участком составляет 46 тысяч рублей», - уточняется в сообщении.
Земельный участок находится примерно в трех километрах от Новорижского шоссе и в 25 километрах от МКАД. На территории участка нет зданий и сооружений. Объект не огорожен.
На участке предполагается размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек.
Аукцион состоится 6 ноября 2020 года.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии