РИАМО - 29 сен. С начала этого года около 490 тысяч бесплатных упаковок лекарств получили жители Москвы, страдающие сердчено-сосудистыми заболеваниями, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил, что в столице постоянно расширяют программы по диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний.

«Так, в прошлом году решили выдавать бесплатные лекарства москвичам старше 18 лет. Их получают пациенты с мерцательной аритмией, высоким уровнем холестерина и перенесшие острый инфаркт миокарда», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Лекарство выписывает врач, для этого нужно иметь медицинские показания.

«В рамках программы с начала 2020 года москвичи с болезнями сердца получили почти 490 тысяч упаковок лекарств. Пациенты с льготным статусом - больше 280 тысяч. Всего - свыше 770 тысяч упаковок», - подчеркнул мэр.