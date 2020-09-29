РИАМО - 29 сен. С 19 по 21 октября состоится цифровой форум молодых политологов России «Дигория», в нем смогут принять участие студенты старших курсов, магистратуры, аспиранты, молодые ученые и исследователи в области социально-политических наук в возрасте от 18 до 35 лет, говорится в сообщении пресс-службы Федерального агентства по делам молодежи.

«Форум рассчитан на вовлечение 400 участников (100 очных участников и 300 цифровых резидентов)», - говорится в сообщении.

Мероприятие проведут по трем профильным направлениям: научно-исследовательский трек (формирование научно-исследовательских коллективов, сообщества аналитиков-аудиторов), политико-коммуникационный трек (подготовка сообщества коммуникаторов – медиаторов политической повестки), политико-технологический трек (создание молодежного профессионального сообщества политтехнологов – идеологоввизионеров).

Подать заявку для участия в форуме можно через автоматизированную информационную систему «Молодежь России».

Цифровой форум – это площадка для объединения интеллектуального потенциала молодых исследователей в области социально политических наук с целью выработки смысловых оснований образа будущего страны как концептуальной модели развития российского общества в долгосрочной перспективе.