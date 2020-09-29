РИАМО – 29 сен. На официальной странице сборной России по футболу в Twitter появилось расписание ближайших матчей, 8 октября в 19:15 на «ВЭБ Арене» в Москве пройдет товарищеский матч против команды Швеции, сообщает Газета.ru.

«11 октября на «ВТБ Арене» сборная России сыграет с Турцией в матче Лиги наций УЕФА», - говорится в сообщении.

А 14 октября на этом же стадионе пройдет матч с командой из Венгрии.

Все игры сборной РФ, кроме товарищеского матча, будут начинаться в 21:45.