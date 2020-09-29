РИАМО - 29 сен. Московский областной патриотический форум стартует 3 октября, в экстремальном 10-километровом забеге по пересеченной местности посоревнуются 75 молодежных команд из разных округов региона, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

Крутые подъемы и спуски, переправы через реку, поля с колючей проволокой, трамплины, вышки и другие препятствия проверят ребят на выносливость. Заветные кубки победы окажутся в руках у самых волевых.

«Мы подготовили насыщенную программу на нескольких разноформатных площадках для консолидации молодежи, для встреч, общения, обмена опытом, идеями и смыслами. Кроме участия в традиционных патриотических акциях, активисты смогут проверить свои силы и испытать себя на прочность. Это будет масштабно, увлекательно и эмоционально», - сказала министр правительства региона по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

10 октября форум продолжит Московский областной автопробег по местам боевой славы. Его торжественное открытие состоится в истринском мемориальном комплексе «Рубеж Славы». Далее автоколонна двинется к Музею отечественной военной истории в Истринском городском округе, после чего представители поисковых областных отрядов возложат цветы и венки к мемориалу памяти 28 героев-панфиловцев в Волоколамском городском округе.

Автопробег призван привлечь внимание общественности к состоянию памятных мест и мемориалов Подмосковья, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.

Весь октябрь в рамках форума будут проходить семинары. На них спикеры обсудят с молодежью основные направления областного патриотического движения, а также наметят новые задачи и перспективы его развития.

Организатором форума выступает правительство Московской области.