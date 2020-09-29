РИАМО - 29 сен. В Москве меняют названия для остановок некоторых трамваев и автобусов, изменения вступят в силу 1 октября, сообщается на сайте «Мосгортранса».

«С 1 октября вносятся изменения в работу остановок наземного транспорта», - говорится в сообщении.

Так, автобусная остановка «Гостиница «Молодежная» (для автобусов №№м10, т3, т29, т78, 82, 87, 692 и электробусов №№т47, т56) теперь будет называться «Гостиница», а остановка «Гаражи» (для автобуса №С9) на улице Капотня в обоих направлениях – «1-й квартал Капотни».

Еще остановка «Курьяново» для автобусов станет «Станцией МЦД Курьяново – метро «Люблино» или «Станцией МЦД Курьяново – Южный порт».

Все изменения можно посмотреть на сайте «Мосгортранса».