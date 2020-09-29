РИАМО - 29 сен. В Одинцовском округе перед судом предстанет генеральный директор фирмы, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 154 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

В 2013 году гендиректор включил в декларации по налогам на добавленную стоимость и на прибыль заведомо ложные сведения о наличии у возглавляемой им организации финансовых взаимоотношений с рядом коммерческих фирм, тем самым занизив налогооблагаемую базу.

«По уголовному делу проведены налоговые, компьютерная и почерковедческая экспертизы. Арест наложен на денежные средства и имущество организации», — отмечается в материале.

Уголовное дело передано в Одинцовский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.