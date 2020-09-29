РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 сен. В подмосковных Люберцах в результате ДТП на улице Вертолетная пострадал мальчик четырех лет, говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

27 сентября в 18:45 водитель, управляя автомашиной Daewoo Мatiz, двигаясь во внутридворовой территории от дома 40 в сторону дома 44 по улице Вертолетная в районе дома 42 совершил наезд на пешехода, который перебегал дорогу справа налево по ходу движения автомобиля.

«В результате наезда телесные повреждения получил мальчик четерех лет, который находился на улице в сопровождении родственницы без световозвращающих элементов на темной одежде. Ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть из-за припаркованного транспортного средства», - говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося.