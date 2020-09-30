РИАМО - 30 сен. Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева проведут встречу с бизнесменами в среду, говорится в сообщении пресс службы областного Мининвеста.

«Встреча пройдет в формате онлайн на платформе Zoom», - уточняется в сообщении.

Встреча начнется в 11:00. Духин и Зиновьева ответят на любые вопросы предпринимателей.

По ссылке - https://forms.gle/KEgYr7ZtBrUKbH1E9 - можно получить более подробную информацию о мероприятии.