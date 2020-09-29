РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. Первый бесплатный творческий мастер-класс для детей провели в парке Талалихина Подольска во вторник, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха им.В.Талалихина| Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Во вторник на танцевальной веранде парка Талалихина прошел первый бесплатный мастер-класс для детей. Ребята мастерили бумажную игрушку «Ракета». Теперь по вторникам и четвергам с 13:00 до 15:00, гуляя по парку с детьми, все желающие смогут прийти на творческие занятия», - говорится в сообщении.

Мероприятия будут проводиться при благоприятных погодных условиях.