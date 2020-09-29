РИАМО - 29 сен. Благодаря межведомственной операции сотрудники Домодедовской таможни пресекли незаконный оборот кокаина, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«В результате реализации комплекса мероприятий на одной из автомобильных трасс Московского региона был задержан гражданин РФ. В ходе досмотра личных вещей задержанного обнаружено 55,59 грамма кокаина», - говорится в сообщении.
По факту незаконного оборота наркотических средств возбудили уголовное дело.
Задержанного мужчину заключили под стражу.
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