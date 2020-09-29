РИАМО - 29 сен. Продолжается строительство школы в четвертом микрорайоне городского округа Фрязино, ввести в эксплуатацию новый объект образования планируют в IV квартале 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время продолжаются монолитные работы и устройство каркаса здания, прокладка наружных инженерных сетей. Строители также приступили к благоустройству прилегающей территории», – уточняется в сообщении.

Здание школы будет трехэтажным. Его общая площадь превысит 4,8 тысячи квадратных метров. В школе организуют учебные классы и лаборатории, библиотеку, пищеблок, помещения медицинского назначения, актовый и спортивный залы, кружковые и методические кабинеты.

Территорию вокруг школы благоустроят, оборудовав стадион беговыми дорожками, создадут спортивные и игровые площадки и места для отдыха.