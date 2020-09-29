РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. В подмосковном Подольске в сквере на проспекте Ленина, 12Б возле знака Олимпиады-80 построят торгово-развлекательный центр, для этого там вырубили деревья и убрали кустарник, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска спросил на интернет-портале «Добродел» планируется ли в сквере на проспекте Ленина, 12Б, где находится знак Олимпиады-80 в честь того, что в Подольск ночевал Олимпийский огонь, какое либо обустройство. Он отметил, что не так давно там спилили деревья и убрали кусты. Администрация округа рассмотрела обращение по вопросу благоустройства сквера.

«В отношении земельного участка площадью 4983 квадратных метра на проспекте Ленина, 12Б заключен договор аренды. Вид разрешенного использования – «под строительство торгово-развлекательного центра». В связи с поступившей жалобой проведен осмотр земельного участка», - сказал заместитель главы администрации городского округа Подольск по строительному комплексу Петр Гапонов.

По его словам, в ходе осмотра выявлено, что участок привели в порядок, территорию расчистили для дальнейшего строительства в соответствии с условиями договора аренды. В настоящее время арендатор готовит необходимую документацию для начала строительства.

В соответствии с договором арендатор земельного участка несет ответственность за соблюдение чистоты и порядка на отведенном земельном участке, а также обязан обеспечить чистоту и порядок прилегающей территории общего пользования, не допускать ухудшения экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих территориях в результате хозяйственной деятельности, осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и охране земель, содержать территорию в соответствии с санитарными нормами.

В соответствии с законом «О благоустройстве в Московской области» работы по благоустройству на территории региона осуществляют на основании планов благоустройства, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления при согласовании с общественностью. Вопрос о благоустройстве сквера мог быть рассмотрен администрацией, если бы земельный участок был свободен и находился в муниципальной собственности. Так как он находится в частной собственности, благоустройство сквера не представляется возможным.