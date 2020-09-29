РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 сен. Отдел ГИБДД Мытищ приглашает родителей и детей принять участие в двух конкурсах на лучшую фотографию ребенка в детском автокресле или фотографию ребенка, у которого на одежде имеются световозвращающие элементы, сообщается в Instagram-аккаунте МУ МВД России «Мытищинское».

«Для участия в конкурсах необходимо разместить по 7 октября в своих Instagram-аккаунтах фото детей с хэштегами: #мойребенок_вавтокресле и #любимыйребенок_самыйяркий. Чем ярче и красочнее фото, тем больше шансов на победу в конкурсе. Аккаунты участников конкурса должны быть открытыми», - говорится в сообщении.

В конкурсах будет по два победителя: фото, которое наберет больше всех лайков, и фото, которое понравится жюри. Итоги конкурсов будут подведены 8 октября и размещены в официальном аккаунте МУ МВД России «Мытищинское», также победителей ждут тематические подарки от окружного отдела ГИБДД.