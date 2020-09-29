РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 сен. Во вторник в городском округе Люберцы завершилась подача тепла в многоквартирные дома, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Несмотря на теплую погоду днем, ночи по-осеннему холодные. На прошлой неделе, по просьбам жителей, началась подача тепла на объекты социальной сферы округа и частично в многоквартирные дома. Сегодня отопление включили в каждом доме», - сказал Ружицкий.

Глава Люберец призвал жителей обращаться в свою управляющую организацию, если по какой-либо причине в квартиру не поступает тепло.

Также информацию можно передать по телефонам диспетчерской службы ЕДС ЖКХ: 8-495-103-44-33, 8-800-301-44-33, или отправить на электронную почту главы округа: glava@lubreg.ru.

Всего в городском округе 2 102 многоквартирных дома. К отопительному сезону также подготовлены 88 учреждений образования, пять учреждений физкультуры и спорта, 11 учреждений здравоохранения, 12 учреждений культуры. Теплоснабжающие организации переведены на круглосуточный график работы.