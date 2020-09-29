РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 сен. В Щелкове за прошедшие сутки выявили шесть новых случаев коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 1 744 случая инфицирования, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 209 случаев коронавируса.

«За прошедшие сутки в Щелкове выявили шесть новых случаев Covid-19. Всего в городском округе зафиксировали 1 744 случая заболевания», - говорится в сообщении.

За все время пандемии в Московской области подтверждено 73 380 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 1 331 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 56 077 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

29 СЕНТЯБРЯ

- Московских строителей массово проверят на соблюдения правил профилактики Covid‑19. Всем работникам должны выдавать средства защиты, а также измерять температуру перед сменой.

- Культурным учреждениям Москвы рекомендовали увеличить число клининговых компаний. Кроме того, на всех объектах должен быть обеспечен запас средств защиты и антисептиков.

- Работодателям рекомендовали не проводить корпоративы из‑за пандемии. Речь идет о любых массовых мероприятиях.

- Депутаты Госдумы частично перешли на удаленную работу. На текущий момент 60 депутатов уже переболели коронавирусной инфекцией.

- Роспотребнадзор назвал эпидситуацию в школах Подмосковья некритической. Всех школьников региона пока не планируют переводить на дистанционное обучение

- За сутки в России зарегистрировали 8 232 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 209 больных. В Москве - 2 300.

- В Подмосковье начали разворачивать дополнительные койки для Covid‑пациентов.

- Школы Подмосковья пока не планируют переводить на дистанционное обучение.Ситуацию по коронавирусу в регионе анализируют.

- Москвичам старше 65 лет продолжат доставлять лекарства на дом. Также гражданам могут доставлять медицинские изделия на тех же условиях.

- В Москве по рекомендации санитарных врачей принято решение увеличить продолжительность осенних каникул у школьников до двух недель. Они одновременно пройдут во всех столичных школах с 5 по 18 октября.

- В столице скончались 23 пациента с подтвержденными коронавирусной инфекцией и пневмонией. За весь период эпидемии в городе жертвами инфекции стали 5 203 человек.