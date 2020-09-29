РИАМО - 29 сен. В столичном районе Северное Медведково в многоуровневом паркинге на продажу посредством публичного предложения выставят 23 машино-места, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

Лоты будут представлены в двух ценовых категориях — с начальной стоимостью 611 и 679 тысяч рублей.

«Представленные лоты находятся на четвертом и шестом этажах шестиэтажного монолитного здания 2007 года постройки. Площадь каждого объекта варьируется от 16,3 до 20,4 квадратного метра», — сказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Торги будут проходить через публичное предложение — в таких случаях начальная цена снижается. При этом максимальный размер скидки может составить до 50%.

Всего в этом году через публичное предложение в городе реализовали 67 объектов.

По словам руководителя департамента столицы по конкурентной политике Ивана Щербакова, средняя стоимость квадратного метра по итогам торгов составила 49,4 тысячи рублей. В среднем на лот претендовали четыре человека. Снижение от первоначальной цены составило порядка 33,3%.