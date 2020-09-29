РИАМО - 29 сен. Компания «Лаборатория Евростиль» начала возводить научно-производственное предприятие на территории городского округа Лосино-Петровский, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На заводе будут разрабатывать и производить современные лакокрасочные материалы и покрытия индустриального и общественного назначения.

«Инвестиции в проект составят 108 миллионов рублей. Благодаря строительству завода на территории Московской области, жители региона получат более 100 новых рабочих мест», – уточняется в сообщении.

Под строительство предприятия задействовали земельный участок площадью 3,3 гектара. Строительство завода планируют закончить до конца 2021 года.