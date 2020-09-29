РИАМО - 29 сен. Строительство теннисного центра в «Лужниках» планируют завершить в течение года, в центре расположатся 14 крытых и семь открытых теннисных кортов, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

«Это сложная инженерная конструкция в плане проектирования и выполнения монтажа. Сейчас этот процесс успешно завершен», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что центр принципиально важен для развития спортивного кластера в «Лужниках». В нем расположатся 14 крытых и семь открытых теннисных кортов, четыре сквош-корта, зона настольного тенниса, универсальный спортивный зал, три крытых и два открытых корта для падел-тенниса, корт для пляжного тенниса и тренажерный зал c зонами для групповых и индивидуальных занятий.

«В ближайший год планируется запустить центр тенниса. Кроме того, ожидаем завершения работ на инвесторском проекте по созданию ледового дворца «Кристалл», – добавил Бочкарев.

Сейчас спортивный кластер в «Лужниках» включает в себя обновленный одноименный стадион, открывшиеся в прошлом году Дворец водных видов спорта и Дворец гимнастики Ирины Винер‑Усмановой, а также канатную дорогу.