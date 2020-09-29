РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска на стадионе «Труд» выровняли беговые дорожки после жалоб жителей на травмы, капитально отремонтировать их могут только, если деньги заложат в бюджет округа, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась на интернет-портале, что в микрорайоне Климовск на стадионе «Труд» на улице Спортивная, дом 7 беговая дорожка в ужасном состоянии. Она попросила отремонтировать ее, так как люди получают травмы. Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу обустройства спортивного сооружения МБУ «ФСК «Заречье», частью которого является стадион.

«Силами МБУ «ФСК «Заречье» проведены работы по выравниванию беговых дорожек. Вопрос о проведении капремонта дорожек планируют рассмотреть при принятии бюджета Подольска на 2021-2023 годы», - сказал председатель комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Подольск Сергей Сабинин.

По губернаторской программе «Наше Подмосковье», на территории ФСК «Заречье» в декабре 2014 года построили новый ФОК. Одновременно сделали частичное архитектурно-ландшафтное благоустройство территории и создали новые хоккейные, баскетбольные и волейбольные площадки. В 2015 году реконструировали рубленый домик и построили теплые раздевалки с душевыми для уличных видов спорта.