РИАМО - 29 сен. Первого октября в Москве стартует осенний призыв. Перед началом очередной призывной кампании в объединенном военном комиссариате Перовского района Восточного округа столицы рассказали, какие коррективы пандемия коронавирусной инфекции внесла в привычный для призывников и сотрудников комиссариата процесс.

Безопасность превыше всего

Осенний призыв-2020 – уже второй, который проходит в условиях угрозы распространения нового коронавируса. Военный комиссариат соблюдает все необходимые эпидемиологические требования, чтобы максимально обезопасить молодое поколение и своих сотрудников от патогена.

«Военный комиссариат подготовил и проводит ряд мероприятий, которые предписаны для предотвращения риска заболеваемости призывников и сотрудников комиссариата», - сказал военный комиссар объединенного военного комиссариата Перовского района ВАО города Москвы Роман Раманичев.

В помещении комиссариата люди в специальных защитных костюмах проводят дезинфекцию входной двери, холла и кабинетов. На входе в здание всем сотрудникам и посетителям измеряют температуру и выдают средства индивидуальной защиты. При этом тем, кто пришел в своей маске, выдадут новую, а старую отправят на утилизацию.

Кроме того, на полу нанесена разметка, которая позволяет соблюдать социальную дистанцию, с этой же целью стулья в коридоре расставлены на отдалении друг от друга.

«В день у нас будет проходить около 50 призывников. Все сделано так, чтобы они не толкались и не создавали очередей», - отметил врач, руководящий работой по медосвидетельствованию призывников, Перовского военного комиссариата Денис Чужмаков.

Медкомиссия: строгий отбор

Владимир Лебедев

Перед медосмотром в военкомате молодые люди в обязательном порядке сдают анализы, а затем с повесткой направляются в военный комиссариат.

«Сначала призывник идет по повестке в кабинет с картотекой. Там находится его личное дело. Для начала в деле уточняют документы воинского учета, а также где учится или работает призывник, после чего его направляют на прохождение медицинской комиссии», — отметил военный комиссар Роман Раманичев.

Призывники проходят осмотр у хирурга, терапевта, психиатра, дерматолога, окулиста, отоларинголога, стоматолога и невролога.

«Есть ряд заболеваний, которые видны глазом, и при индивидуальном осмотре они выявляются. У кого-то может быть дебют кожного заболевания, дерматолог достаточно часто это видит. Также перед прохождением осмотра проводятся обязательные анализы, ведь у кого-то может быть нарушение работы сердца, нарушение работы почек», - пояснил врач Денис Чужмаков.

На службу не примут молодых людей с бронхиальной астмой, гипертонией, язвенной болезнью желудка с осложнениями, близорукостью высокой степени, нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Кроме того, призывники проходят психологический отбор, который также определяет пригодность гражданина к военной службе.

Годен или нет: решение за призывной комиссией

После прохождения медосмотра юноши попадают в призывную комиссию, которая принимает решение об их дальнейшей судьбе - кого-то отправляют в армию, кого-то освобождают от призыва, а некоторым дают отсрочку.

«Это может быть отсрочка для прохождения обучения или если на иждивении находится член семьи, или освобождение, или передача в запас по состоянию здоровья. Решение оформляется протоколом и выдается на руки призывнику», — сказал Раманичев.

В соответствии с этим решением назначается дата отправки в воинскую часть или назначается время прибытия в комиссариат для оформления военного билета, если призывника зачисляют в запас.

Раманичев добавил, что количество ребят, которые охотно идут на военную службу, стабильно растет. Некоторые юноши сами просят направить их в морскую пехоту, десантные войска или научную роту. Тем не менее, еще не имеют место случаи, когда молодых людей приходится оповещать о посещении призывной комиссии с помощью полиции.

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Текстовая трансляция

29 СЕНТЯБРЯ

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