РИАМО - 29 сен. Выставка «Я, Энди Уорхол» проходит в залах Третьяковской галереи, которые переданы в безвозмездное пользование Союзу художников России, поэтому сама Третьяковка к организации выставки отношения не имеет, говорится в сообщении пресс-службы галереи.

По данным СМИ, некоторые посетители выставки усомнились, что авторство представленных работ принадлежит Уорхолу. Якобы на выставке выставили репродукции, а не подлинные работы художника.

«Выставка «Я, Энди Уорхол» проходит в выставочных залах, переданных Государственной Третьяковской галереей в безвозмездное пользование Союзу художников России, которые расположены на четвертом этаже здания на Крымском Валу, 10 и функционируют как независимая от Третьяковской галереи структура», — говорится в сообщении.

Галерея осуществляет на данной площадке только деятельность по содержанию здания, а в выставочную программу не вмешивается.

Как уточняется на сайте выставки, в залах Новой Третьяковки представлены порядка 200 работ художника. Выставка начала работать 25 сентября.