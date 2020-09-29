РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 сен. В Центральной библиотеке имени Сергея Есенина пройдет мастер-класс по театральному гриму 3 октября, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Его проведет руководитель детской театральной студии «Золотой ключик» при ДШИ №3 города Люберцы, режиссер, актриса Наталия Королева. Начало в 11:00. К участию приглашаются дети в возрасте от 10 лет и их родители», - говорится в сообщении.

Во время творческого мероприятия дети самостоятельно научатся наносить анималистический и возрастной грим, а также узнают, как правильно его снимать. При себе обязательно иметь влажные салфетки.

Мероприятие пройдет по адресу: улица Волковская, дом 5А.