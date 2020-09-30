В последнее время формат подкастов набирает все большую популярность, и неспроста. Короткие аудиопередачи удобно слушать дома, в общественном транспорте или в автомобиле по дороге на работу. С их помощью можно узнавать много нового и расширять свой кругозор в разных областях, будь это искусство, литература, история или современные технологии. Топ-10 подкастов для тех, кто хочет все знать, – в подборке РИАМО.

KuJi Podcast

KuJi Podcast – совместный проект сообщества «Лентач», научно-популярного издания «N + 1» и клуба StandUp Store Moscow. В ходе выпусков ведущие комик Тимур Каргинов и журналист Андрей Коняев вместе с приглашенными гостями обсуждают насущные проблемы, последние события, произошедшие в мире, и просто интересные вещи, которые у большинства на слуху.

Авторы подкаста не придерживаются какой-либо определенной тематики. В одном эпизоде может идти речь о феномене Курта Кобейна, в другом – о жизни лабораторных мышей. Что примечательно, даже сложные вопросы ведущие подают с легкостью и юмором. Обратите внимание, выпуски длятся более часа. Кроме того, в них может присутствовать ненормативная лексика.

«Розенталь и Гильденстерн»

«Розенталь и Гильденстерн» – научно-популярный подкаст издания «Медуза» о русском языке и лингвистике. Его ведущие – главный редактор портала «Грамота.ру», научный сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахомов и журналист Александр Садиков.

Выпуски проекта не похожи на школьные уроки по русскому языку. Ведущие выбирают самые актуальные темы и преподносят их с легкостью и простотой. Например, рассказывают о мате, не употребив при этом ни одного нецензурного выражения; объясняют, почему правильно говорить «в Ступине», а не «в Ступино»; и рассуждают, почему людей раздражает, когда другие неправильно ставят ударения.

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«Книжный базар»

Сайт мэра Москвы

«Книжный базар» – еще один проект издания «Медуза». Ведущие подкаста – известный литературный критик Галина Юзефович и главный редактор книжного сервиса Storytel Анастасия Завозова – не просто дают рекомендации, что почитать, но и рассказывают о литературе в целом. Подписчики подкаста уже знают, какие экранизации оказались лучше самих романов, почему читать бестселлеры не стыдно, зачем нужны детективы без развязки, кто относится к потерянному поколению и многое другое.

«Путь-дорога»

Подкаст «Путь-дорога» – новый проект Регионального информационного агентства Московской области о путешествиях по Подмосковью. Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая не просто сухо пересказывают исторические сведения – они делятся со слушателями интересными фактами, связанными с определенными местами, дегустируют традиционные сладости, занимаются различными видами спорта и не только. Если хотите знать, кто сейчас играет на рояле Петра Чайковского, где была написана картина «Девочка с персиками», как искупаться в стае хаски и почему в Дмитрове собирают лягушек – подписывайтесь на «Путь-дорогу».

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«В предыдущих сериях»

Подкаст «В предыдущих сериях» посвящен сериалам и всему, что с ними связано. Его ведущие – главный редактор «КиноПоиска» Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов. Здесь обсуждают как новинки, так и старые культовые проекты. При этом авторы рассказывают, почему герои поступают тем или иным образом и как трактовать некоторые непонятные концовки. Будьте осторожны, в выпусках могут присутствовать спойлеры.

«Короче, история»

Этот подкаст предназначен для тех, кто хочет знать больше об истории, но не хочет тратить на это много времени. Его ведущий – Максим Зеленский – в своих выпусках рассказывает про интересных людей и любопытные эпизоды из прошлого. Слушатели «Короче, история» уже знают, из-за каких изобретений прославился ученый Алан Тьюринг, почему президента Румынии Чаушеску захотели свергнуть все слои общества, какой была жизнь известного доктора-мучителя Йозефа Менгеле, насколько правдиво дают представление о Кровавом воскресенье школьные учебники и многое другое.

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«Зачем я это увидел?»

официальный сайт мэра Москвы

Летом 2019 года проект «Радио Arzamas» совместно с «ЮниКредит Банком» и Mastercard начали выпускать подкаст о выставках и об искусстве в целом «Зачем я это увидел?». Его ведущими стали редактор портала Кирилл Головастиков и замдиректора Пушкинского музея по научной работе Илья Доронченков. Авторы обсуждают как современное искусство, так и культовые произведения. В своих выпусках они пытаются разобраться, почему Леонардо да Винчи считается гением, с кого началось современное искусство, умел ли Дали работать кистью не хуже Веласкеса и какие картины самые страшные. Подкаст «Зачем я это увидел?» в 2020 году стал лауреатом премии «Просветитель.Digital».

«Что изменилось?»

Новые технологии появляются каждый день и постепенно меняют весь мир. Люди начинают по-другому обучаться, потреблять и общаться. Именно об этих вещах идет речь в выпусках подкаста «Что изменилось?» от «РБК Тренды». Ведущий Макс Ефимцев и эксперты индустрии стараются рассказывать о сложных вещах простым языком. Недавние эпизоды посвящены беспилотным автомобилям, связи 5G, влиянию инноваций на психику и роботам.

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«Изюм без булки»

«Изюм без булки» – документальный подкаст Михаила Хайми. «Слушаешь 20 минут, узнаешь больше, чем за прошлый месяц», – так описывает проект его создатель. Во время коротких выпусков автор сжато рассказывает об интересных личностях и событиях, не связанных какой-либо определенной темой. В одном эпизоде речь может пойти об известных бегунах, в другом – о Корнее Чуковском, Владимире Познере и Иосифе Бродском, а в третьем – о Мартине Лютере, Папе Римском и печатном прессе Иоганна Гутенберга.

Fabula Rasa

Fabula Rasa – душевный подкаст про мотивацию и вдохновение. Его ведущая – журналист и литературный критик Яна Семешкина. В записи выпусков также принимают участие и приглашенные гости – режиссеры, писатели, художники и звездные эксперты. Темы эпизодов достаточно разнообразны – от литературных произведений до профессионального выгорания. Здесь обсуждают и более философские моменты: например, как побороть прокрастинацию и стать по-настоящему счастливым.