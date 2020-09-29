РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 сен. В парке «Наташинские пруды» в Люберцах 4 октября пройдет благотворительная акция «Дорога домой», посвященная Международному Дню защиты животных, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Мероприятие организовано волонтерским проектом «Котовски энд Собакен».

«В рамках акции пройдет выставка животных из приютов и с передержек. Также будет организован пункт сбора кормов и предметов первой необходимости. Это, в первую очередь, лекарства, миски, ошейники, старое постельное белье, одеяла, подушки, средства гигиены», - говорится в сообщении.

Также в этот день в Наташинском парке пройдут творческие мастер-классы для детей, благотворительная ярмарка, где можно будет приобрести hand-made товары, и беспроигрышная лотерея.