РИАМО - 29 сен. В Москве отопление дали в 70% жилых домов и более 80% социальных объектов, отопительной сезон в городе начался 28 сентября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«По данным на 16:00, тепло подается в 70% жилых домов и 84% социальных объектов», - отметил Бирюков.

По его словам, тепло не могут дать одномоментно. Согласно техническому сроку, этот процесс занимает около пяти суток.

«Но, скорее всего, включим быстрее», - добавил заммэра.

Сначала тепло дали в офисы, жилые дома, социальные объекты. Следом оно поступит на предприятия торговли и промышленности.

Столичные коммунальщики полностью готовы к началу отопительного сезона: тепловые сети проверены, гидравлические испытания проведены, ненадежные участки отремонтированы.