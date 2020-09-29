РИАМО - 29 сен. Второй этап культурно-исторического проекта «Ратные поля» — «Путь Александра» пройдет с 30 сентября по 8 октября, участники мотопробега стартуют в Москве, после чего отправятся через Московской область по местам, связанным с подвигами князя Александра Невского, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

В этом году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и 780-летний юбилей Невской битвы. Пробег «Ратные поля», организованный в рамках национального проекта «Культура», призван сохранить военно-исторические события и подвиги народа при защите отечества в памяти потомков.

«Организаторами авто- и мотопробега стали Федерация мототуризма России и клуб «Ночные волки». Участники посетят места, связанные с жизнью и подвигами святого великого князя Александра», — говорится в сообщении.

Маршрут проекта: Москва — Княжье Озеро — Тверь — Торжок — Валдай — Великий Новгород — Порхов — Псков — Самолва — Изборск — Печоры — Пушкинские Горы — Великие Луки — Торопец — Ржев — Волоколамск — Москва.

Участники посетят такие места как: Рюриково Городище, Порховская Крепость, Псковский Кром, Кобылье Городище, Изборская крепость, Труворово городище, Великолукская крепость, Жижицкое озеро и Древнее городище Жижец, Торопецкое городище и дуб Александра Невского, а также многочисленные военно-исторические музеи, памятники и мемориалы ратной славы.

Финальной частью мероприятий станет фотовыставка и экспозиция «Ратные поля России» в Московском международном Байк-центре, которая представит посетителям культурно-исторические маршруты по местам российской воинской славы, сложившаяся из историко-культурных походов, реализуемых Федерацией мототуризма уже более 15 лет.

Присоединиться к культурно-историческим маршрутам «Ратные Поля» может любой желающий, кому интересна российская история, культура и традиции. Контакт организационного комитета: motocamр@mail.ru. Пресс-центр: janeiro25@yandex.ru.

Первый этап культурно-исторического проекта «Ратные поля» проходил с 22 по 30 августа.