РИАМО - 29 сен. Снижение аварийности с января по сентябрь этого года по всем показателям наблюдается на дорогах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.
По словам заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игоря Королева, в регионе снижается как общая аварийность на дорогах, так и с участием детей.
Основная причина ДТП с участием детей — неверное обустройство пешеходных переходов, отсутствие знаков вблизи детских учреждений.
По словам Королева, министерство на постоянной основе, совместно с ОНФ, ГИБДД, министерством образования, сообществом родителей, проводит контрольные мероприятия по данным вопросам.
Так, в текущем году было проведено 45 выездов к образовательным учреждениям, устранено 260 недостатков. Ежегодно количество выявляемых недостатков также снижается. Если в 2018 году их было почти 700, то в 2019 уже 440.
Замминистра также рассказал, что по каждому вводимому в эксплуатацию объекту образования принимается индивидуальное решение.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии