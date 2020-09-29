РИАМО - 29 сен. Снижение аварийности с января по сентябрь этого года по всем показателям наблюдается на дорогах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

По словам заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игоря Королева, в регионе снижается как общая аварийность на дорогах, так и с участием детей.

«По сравнению с аналогичным периодом 2019 года (январь-сентябрь) снизилось количество погибших на 6%, количество ДТП — на 15%. Также на 15% снизилось число раненых, на 11% снизилась смертность детей и на 23% — ранения детей», — сказал Королев.

Основная причина ДТП с участием детей — неверное обустройство пешеходных переходов, отсутствие знаков вблизи детских учреждений.

По словам Королева, министерство на постоянной основе, совместно с ОНФ, ГИБДД, министерством образования, сообществом родителей, проводит контрольные мероприятия по данным вопросам.

Так, в текущем году было проведено 45 выездов к образовательным учреждениям, устранено 260 недостатков. Ежегодно количество выявляемых недостатков также снижается. Если в 2018 году их было почти 700, то в 2019 уже 440.

Замминистра также рассказал, что по каждому вводимому в эксплуатацию объекту образования принимается индивидуальное решение.