РИАМО - 29 сен. Вечером во вторник загруженность на столичных дорогах может достичь восьми баллов, одна из причин – дорожные работы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В городе уже 6 баллов. До 20:00 пробки могут достичь 7-8. Движение затруднено на западе города, и в местах проведения работ. Просим водителей планировать поездки заранее с учетом ограничений», - говорится в сообщении.

Из-за проведения дорожных работ особенно сильные затруднения дорожного движения ожидаются на внутренней стороне Третьего транспортного кольца, на Рижской эстакаде, на Киевском путепроводе в обе стороны движения по ТТК.

А также на Волоколамском шоссе, на 68-м километре МКАД, на проспекте Мира, на Большом Каменном мосту, Пятницком шоссе, Нижегородской эстакаде, Горбатом путепроводе, Дмитровском шоссе и 31-м километре МКАД.

Особенно загруженными будут такие магистрали, как Щелковское шоссе, проспект Мира, Волоколамское шоссе, Ленинградское шоссе перед МКАД, Садовое кольцо, Рязанский проспект, 91-й километр МКАД по внешней стороне.