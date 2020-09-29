РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 сен. В селе Троицкое и деревне Новоалександрово городского округа Мытищи отключат электроэнергию 1 октября, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Мытищинский РЭС сообщает, что 1 октября будет отключение электроэнергии в связи с производством работ по выпиловке ДКР в охранной зоне ВЛ-6кВ л.885. Под отключение попадут населенные пункты: Троицкое, Новоалександрово», - говорится в сообщении.

Электроэнергия будет отключена с 8:00 до 17:00.