РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. В подмосковном Подольске завершили обустройство пешеходного перехода при движении с улицы Володарского через проспект 50-летия Октября к школе-новостройке на улице Революции, сообщается на сайте администрации округа.

«Глава городского округа Подольск Николай Пестов в докладе губернатору Московской области Андрею Воробьеву на совещании с региональным правительством и главами городских округов сообщил о том, что завершилось обустройство пешеходного перехода при движении с улицы Володарского через проспект 50-летия Октября к школе-новостройке на улице Революции. Ранее об этом администрацию округа попросила жительница Климовска», - говорится в сообщении.

По словам Пестова, работы проведены: обустроили подходы пешеходного перехода, нанесли дорожную разметку, а на проспекте 50-летия Октября установили искусственные дорожные неровности. В результате пешеходный переход эксплуатируют, и он позволяет жителям частного сектора и близлежащих многоквартирных домов на улице Симферопольская кратчайшим путем подойти к школе на улице Революции. Заявителем данная проблема помечена как успешно решенная.

«Эта наша работа может кому-то, кто страдает глобализмом, показаться мелочью и несущественной. Но я хочу поблагодарить тех глав, которые к каждой такой просьбе, жалобе относятся внимательно. Как правило, устранить подобное недоразумение, обеспечить удобство, комфорт жизни, не требует больших денег. Но требует определенных затрат и работ. Поэтому тем, кто научился делать это своевременно, без эскалации на региональный, тем более на федеральный уровень, — хочу им еще раз выразить слова благодарности», - сказал Воробьев.