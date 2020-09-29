РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 сен. Демонтах более 50 незаконных гаражей провели на Молодежной улице в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Демонтаж незаконных строений в микрорайоне Климовск. На улице Молодежной продолжаются работы по демонтажу незаконных гаражных боксов. На сегодняшний день демонтировано более 50 гаражей, в работе еще порядка 30 боксов», - говорится в сообщении.

Работы проводятся силами собственников. В случае непринятия мер с их стороны, оставшиеся боксы будут демонтированы силами администрации округа.