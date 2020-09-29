РИАМО - 29 сен. Депутат нижней палаты парламента РФ Светлана Бессараб сказала, что все инициативы, направленные на помощь семьям с детьми, в Госдуме будут встречать с одобрением, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Любая помощь малоимущим семьям, особенно семьям с детьми, — это, наверное, самая главная задача государства. <…> Дети — это приоритет, их воспитание, развитие, полноценное питание и образование должны быть обеспечены. Следовательно, любые предложения в части пополнения бюджетов семей с детьми будут только приветствоваться в Госдуме», — отметила Бессараб.

Минтруд РФ планирует в 2021 году увеличить размер ежемесячного пособия до регионального прожиточного минимума малообеспеченным семьям, у которых есть дети в возрасте 3-7 лет, и в которых среднедушевой доход не достигает уровня прожиточного минимума, в 2021 году ежемесячное пособие поднимут до регионального прожиточного минимума.

Бессараб отметила, что президент России Владимир Путин говорил о помощи малоимущим семьям страны в начале текущего года во время обращения к Федеральному собранию. 23 сентября он также напомнил о выплатах малоимущим семьям и призвал увеличить выплаты уже в следующем году.

Семьям с детьми в возрасте 3-7 лет выплачивают пособие в половину прожиточного минимума на ребенка, если ежемесячный доход семьи не достиг одного прожиточного минимума на человека в регионе. Размер пособия составляет около 5,5 тысячи рублей.