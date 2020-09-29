РИАМО - 29 сен. В Подмосковье в последнее время участились случаи нападения домашних собак, в том числе опасных пород, поэтому проблема выгула домашних питомцев остается актуальной, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян рассказал, как это в настоящее время регулируется и что нужно делать, если собака напала и покусала.

«В настоящее время статьей №13 ФЗ «Об ответственном обращении с животными» регулируются общие требования к содержанию домашних животных и порядок их выгула. Этим порядком установлено, что собственник обязан: исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного на проезжей части, в лифтах и помещениях общего пользования, во дворах, на детских и спортивных площадках», - говорится в сообщении.

Кроме того, владелец собаки должен не допускать выгул животного вне разрешенных мест. Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка запрещается, за исключением случаев, если она находится на огороженной частной территории. Перечень потенциально опасных собак утвержден правительством России.

В числе потенциально опасных собак указаны: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли Кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог; волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка. А также гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, метисы указанных собак.

«После укуса собаки нужно сразу же обратиться в медицинское учреждение. В случае обращения в суд вам пригодятся медицинские документы и показания свидетелей. Если вас укусила домашняя собака, хозяин животного должен понести ответственность за это и возместить вам материальный и моральный вред», - отметил Керселян.

Также в случае укуса нужно написать заявление в правоохранительные органы. А если там отказали в возбуждении уголовного дела, то подать заявление в суд на владельца животного.