РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 сен. Причиной отключения света и воды в домах на улице Красноармейской в подмосковном Красногорске во вторник стало повреждение кабеля, сообщил представитель администрации горокруга.

Пользователь lisina_olga сообщила в комментариях к посту в Instagram-аккаунте главы горокруга Эльмиры Хаймурзиной о том, что в доме №55 по улице Красноармейской с утра отключили холодную и горячую воду. По словам жительницы, подобное происходит по несколько раз в месяц.

«Произошло повреждение кабельной линии Фидер-20, из-за чего отключили свет и воду в домах по улице Красноармейской», - сообщил представитель администрации муниципалитета.

Он отметил, что в настоящее время последствия аварии устранены, свет и вода в квартирах есть.

«Приносим вам свои извинения за доставленные неудобства. По вопросам, связанным с отключением электроэнергии и водоснабжения, вы можете обращаться в Единую диспетчерскую службу Красногорска: 8(495)563-79-32», - заключил представитель.