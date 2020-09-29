РИАМО - 29 сен. В Московской области перед судом предстанет один из участников преступного сообщества, возглавляемого бывшим главой Клинского района, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Так, 46-летнего местного жителя обвиняют в преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 210 УК РФ «Участие в преступном сообществе», частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение», а также частью 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

«По данным следствия, в период с 2005 по 2015 года обвиняемый, являясь членом преступного сообщества, которое возглавлял глава Клинского муниципального района Московской области Александр Постригань, принимал активное участие в хищении муниципальных объектов, расположенных на территории Клинского района и в последующей их легализации», - говорится в сообщении.

В итоге мошенническим способом были похищены земли государственного лесного фонда в деревне Плюсково, больничный комплекс, торговые ряды и другие объекты. Ущерб от этих действия составил порядка 17 миллионов рублей. Общая рыночная стоимость имущества, легализованного преступным путем составляет более 4,5 миллиона рублей.

«На стадии предварительного расследования обвиняемый активно сотрудничал со следствием, ввиду чего уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Клинский городской суд для рассмотрения по существу», - добавляется в материале.

Расследование уголовного дела в отношении других членов преступного сообщества продолжается.​